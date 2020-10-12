Эксперты назвали вещи, через которые легче всего заразиться COVID-19

Наибольшую опасность представляют непористые поверхности. В их числе стекло, бумага, а также предметы из нержавеющей стали. В частности речь идет о смартфонах и деньгах. При 20 градусах тепла коронавирус на них может держаться около месяца, при 30 — до трех недель, и лишь при плюс 40 градусах он просуществует всего несколько суток.

Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал результаты этого исследования. Он напомнил о важности дезинфекции в период пандемии COVID-19.

«Конечно, многое зависит и от той среды, в которой находится вирус на поверхности предметов. Конечно, все эти данные стоит учитывать. Все это говорит о том, что нужно дезинфицировать поверхности, протирать телефоны. С деньгами немного сложнее ситуация», — отметил специалист.

По его словам, лучшим способом снизить опасность инфицирования после контакта с купюрами — подержать их некоторое время на свету. Она пояснил, что вирус чувствителен к ультрафиолету.