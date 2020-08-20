Эксперты назвали самый полезный сезонный продукт

Как утверждают диетологи, в свекле содержатся алкалоиды, растительные стероиды, флавоноиды, терпеноиды, сапонины, бета-каротин и клетчатка. Все эти соединения в комплексе делают овощ весьма полезным.

Оказывается, клетчатка в свекле уменьшает холестерин и улучшает деятельность кишечника. Пищевые волокна не позволяют всасывать слишком много холестерина в кишечник, что делает свеклу полезной для сердца, написал «Царьград».

Диетологи рекомендуют есть свеклу в сыром виде. Ее можно добавить в салаты или смузи. Еще этот овощ можно запекать. Людям, живущим с диабетом, следует проконсультироваться у врача, прежде чем добавлять свеклу в свой рацион.