Эксперты назвали самые зараженные коронавирусом места в Башкирии

Эксперты рассказали, в каких районах больше всего пациентов с положительным результатом теста на коронавирус из расчета на 100 000 населения.

Лидером стал Нефтекамск (279,8), далее идет Кумертау (211,7), Агидели (147,7), Уфа (133,5), Зианчуринский район (378,5), Бижбулякский район (288,9), Янаульский район (184,5), Уфимский район (142,6), Татышлинский район (282,6), Салаватский район (258,7), Куюргазинский район (144), Балтачевский район (127,1), Илишевский район (245,9), Стерлитамакский район (118,7), Белебеевский район (204,9), Краснокамский район (179,9), Чекмагушевский район (133,3), Кушнаренковский район (189,6).

В остальных регионах республики показатели заболеваемости ниже средних.