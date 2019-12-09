Названы российские регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек

Эксперты выяснили, жители каких российских регионов менее склонны к вредным привычкам. В числе лидеров оказались республики Северного Кавказа, замкнули рейтинг Сибирь, Крайний Север и Дальний Восток.

Результаты исследования на соответствующую тему опубликовало РИА «Новости». Список составляли с учетом потребления табака и алкоголя. Специалисты принимали в расчет, сколько было совершено преступлений под воздействием спиртного и наркотиков или имеет отношение к последним в 2018 году, учли смертность от алкогольных отравлений.

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Рейтинг возглавила Чечня. В пятерку лучших вошли Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Среди лидирующих регионов — Волгоградская и Тамбовская области. В топ-10 включили Ставропольский край, Татарстан и Саратовскую область.

Московская область находится на 46 месте — позиция Подмосковья осталась такой же, что и годом ранее. На 53-й строке расположилась Москва, поднявшись с 2017 года на четыре позиции. У Санкт-Петербурга — 70-е место, что на шесть строчек лучше результата 2017-го.

Последнюю строчку списка занял Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого, по данным экспертов, максимально привержены вредным привычкам. Камчатский край и Магаданская область оказались чуть выше по показателям. Рядом идут Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области.