Эксперты назвали продукты, которые подавляют действие вакцины от коронавируса

Телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале назвала продукты, употребление которых подавляет действие вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил сайт «Политика сегодня».

По словам специалиста, перед прививкой важно отказаться от алкогольных напитков. Дело в том, что даже небольшое количество спиртного плохо влияет на выработку антител.

«Алкоголь подавляет активность T-лимфоцитов клеток, которые дают команду B-лимфоцитам к выработке антител. Будете выпивать, даже чуть-чуть, антитела будут вырабатываться плохо, медленно, мало», — подчеркнула Малышева.

Продеус добавил, что антитела вырабатываются медленнее, если в организме повышенное содержание гистамина. Это вещество есть в шоколаде, клубнике и цитрусовых. Помимо прочего, гистамин есть в старых сырах, сервелате и различных копченостях.

Помимо прочего, перед вакцинацией от коронавируса необходимо пополнить запасы витаминов D и E. Например, можно добавить в свой рацион рыбу и льняное масло.