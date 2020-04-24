Эксперты назвали осложнения после коронавируса

На данный момент в России заражено более 45 тысяч человек. Комитет Госдумы по охране здоровья направил в Минздрав свои предложения по лечению больных, у которых развился ДВС-синдром.

«Профессоры Валерий Анатольевич Елыкомов и Наталья Петровна Санина подготовили существенные изменения в рекомендации по лечению тяжелых пневмоний, ассоциированных с ДВС-синдромом или имеющих его в своей основе», — сказал Морозов.

При вскрытии пациентов, которые умерли от COVID-19, выяснилось, что большинство погибли от полиорганной недостаточности. Оказывается, страдают и печень, и почки, и селезенка, и ряд других органов.

При ДВС-синдроме спасти человека можно, Россия имеет успешный опыт лечения. Эти методы применяются с 2009 года, когда был «свиной грипп».