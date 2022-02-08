Эксперты назвали мифом пользу деревенских яиц

Как правило, продукты, произведенные в деревнях, обладают куда более высоким качеством, а также содержать больше полезных веществ. Однако яйца не попадают в данную категорию. Таким мнением поделился китайский эксперт. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на WeChat.

Специалист подчеркнул, что домашние курицы питаются всем, что находят во время выгула. В их рационе могут быть сорняки и различный мусор. Курицы же, которые обитают на фермах, употребляют сбалансированный корм, который насыщен витаминами и минералами. Яйца таких птиц богаты железом, магнием и кальцием.

Деревенские яйца обладают высоким количеством холестерина, каротина и витамина В2. При этом ощутить разницу во вкусе почти невозможно. Однако разница в цене между деревенскими и фермерскими яйцами бывает порой колоссальной. По словам специалиста, нет смысла переплачивать просто так.

Деревенские яйца могут быть полезны для детей, а магазинные стоит употреблять взрослым. Важно ориентироваться на индивидуальные потребности своего организма.