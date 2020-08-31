Эксперты назвали 5 продуктов, которые мешают похудению

Врач-эндокринолог Антон Поляков выделил молочные продукты и фрукты. Первые плохо усваиваются в организме многих. Из-за этого происходит накопление жидкости и набор веса, как следствие.

Во фруктах много фруктозы, которая дает нагрузку на печень. В итоге орган хуже расщепляет жиры.

Диетолог Римма Мойсенко также рассказала об опасности пасленовых, продуктов с содержанием глютена и Омега-6.

К пасленовым относятся картофель, баклажан, табак, томат и овощной перец, стручковый перец, дереза, паслен. Они могут вызывать воспалительные процессы в организме. В первую очередь эксперт рекомендовала отказаться от перца и баклажанов.

«Можно попробовать разнообразить список овощей крестоцветными: брокколи, цветной, брюссельской и краснокочанной капустой», — пояснила Мойсенко.

Продукты с глютеном также раздражают кишечник и препятствуют перевариванию пищи.

Омега-6 диетолог рекомендовала заменить на Омега-3 и Омега-9. То есть, исключить подсолнечное, кукурузное, льняное и рапсовое масла. Вместо этого лучше употреблять семена льна и чиа, кокосовое и оливковое масла. Также в этом плане полезны морепродукты.