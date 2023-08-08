Здоровье 08 августа 2023, 13:11 Эксперты клиники «Будь здоров»: комплексная диагностика поможет сохранить здоровье репродуктивной системы

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Эксперты сети клиник «Будь Здоров» в беседе с изданием «Страсти» рассказали, в каких обследованиях нуждается каждая женщина для сохранения не только здоровья, но и красоты.

На обычный чек-ап в среднем уходит от одного до трех часов, а результаты приходят в течение нескольких дней. Так, чтобы проверить репродуктивную систему, необходимо пройти консультацию акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза, расширенную кольпоскопию, комплексную лабораторную диагностику, УЗИ молочных желез.

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Для поддержания красоты кожи и волос пациентам обычно назначают консультацию дерматовенеролога-трихолога с проведением трихоскопии, комплексную лабораторную диагностику, в том числе исследование уровня витаминов и микроэлементов.

Для сохранения здоровья и красоты зубов необходимо раз в полгода ходить на чистку и иногда — на отбеливание.