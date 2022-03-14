Эксперты HealthCentral рассказали, что свидетельствует о высоком уровне сахара в крови

Повышенный уровень сахара в крови можно определить по внешним симптомам. Таким мнением поделились специалисты американской компании HealthCentral. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, о проблемах со здоровьем может свидетельствовать побелевшая кожа на лице. Это связано с тем, что из-за нарушения параметров глюкозы кожные покровы изменяются. Из кожи выводится пигмент, который придает ей окраску.

Чаще всего подобные пятна образуются в районе носа, рта и глаз. Они возникают у людей, которые страдают от диабета первого типа.