Эксперты ETNT рассказали, как избежать возрастных изменений с помощью бананов

Бананы могут помочь избавиться от морщин, так как способствуют выработке коллагена. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Eat This Not That.

Бананы являются источником клетчатки, которая крайне полезна для организма человека. Из-за нее процессы пищеварения становятся медленее, и человек больше времени чувствует себя сытым. Коллаген же, который также вырабатывают бананы, препятсвует появлению морщин.

«Бананы прекрасно подходят для перекуса. Они содержат жизненно важные электролиты, которые защищают организм от обезвоживания и обеспечивают баланс», — сказано в публикации.