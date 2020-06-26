Эксперты дали советы о правильном безвредном загаре

Одно из основных правил — помнить про защитные средства. Необходимо использовать солнцезащитный крем перед тем, как пойти загорать. Если вы обладатель очень светлой кожи, то намазаться «защитой» лучше еще дома. Не стоит забывать про очки и головные уборы. Они помогут защитить глаза и голову.

В период с 10:00 до 16:00 лучше не устраивать солнечные ванны, так как в это время суток солнце особенно активно.

Специалисты не рекомендуют все время находиться под палящим солнцем. Лучше чередовать его с тенью. 10-15 минут на солнце, потом столько же в тени. Действие крема от загара недолговечно, поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Для того, чтобы загар остался на коже, а она не начала шелушиться, необходимо использовать увлажняющие средства. Можно мазаться как специальными средствами, так и обычными лосьонами для тела. Не рекомендуется использовать жесткие мочалки, скрабы и пилинг. Это повредит загар и пересушит кожу.