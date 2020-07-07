Эксперты дали советы для похудения в области живота

По данным телеканала «Царьград», жиросжиганию способствует увеличение потребления жидкости. Специалисты порекомендовали выпивать за раз не менее пол-литра воды, чтобы ускорить метаболизм.

Также ученые обнаружили, что недосып провоцирует повышение аппетита. Поэтому необходимо наладить режим сна, чтобы не переедать в течение дня.

Кроме того, исследователи рекомендовали отказаться от алкоголя. Такие напитки калорийные и способствуют возникновению ложного чувства голода.

Ранее стало известно, что ученые из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета нашли новый симптом коронавирусной инфекции. Она может провоцировать специфические поражения полости рта, из-за которых необходимо обращаться к стоматологу. По словам исследователей, из-за коронавируса могут возникать язвы и бляшки, а также трещины на языке.