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    25 января 2021, 17:16

    Эксперты: британский штамм коронавируса может увеличить уровень смертности на 30-40%

    Артур Блянихов

    Исследователи из Консультативной группы правительства Великобритании по новым и возникающим респираторным вирусам выяснили, что версия COVID-19, называемая вариантом B117, может повысить уровень смертности на 30-40%. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По последним данным, B117 выявлен более чем в 50 странах, поэтому необходимо срочно исследовать этот вариант. Отмечается, что геном Covid-19 насчитывает около 30 тысяч пар оснований.

    «В контексте варианта, идентифицированного в Великобритании [B117], есть около 24 изменений среди этих 30 000, так что если вы посмотрите на это в контексте всего генома вируса, это не будет большим изменением по сравнению с тем, что он было в начале в 2020 году», — уточнили специалисты.