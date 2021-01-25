Эксперты: британский штамм коронавируса может увеличить уровень смертности на 30-40%

По последним данным, B117 выявлен более чем в 50 странах, поэтому необходимо срочно исследовать этот вариант. Отмечается, что геном Covid-19 насчитывает около 30 тысяч пар оснований.

«В контексте варианта, идентифицированного в Великобритании [B117], есть около 24 изменений среди этих 30 000, так что если вы посмотрите на это в контексте всего генома вируса, это не будет большим изменением по сравнению с тем, что он было в начале в 2020 году», — уточнили специалисты.