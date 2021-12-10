Эксперты Age UK выяснили, что одиночество может привести к болезни Альцгеймера

Ученые рассказали, что длительное нахождение в одиночестве может привести к болезни Альцгеймера. Об этом говорится в исследовании экспертов Age UK. По их словам, нет ничего плохого в том, чтобы побыть одному, однако длительное ощущение изолированности от мира может навредить здоровью.

Специалисты провели исследование, в котором изучили мозг здоровых взрослых людей. По результатам стало известно, что у одиноких испытуемых повышается уровень коркового амилоида. Это как раз тот маркер, который указывает на болезни Альцгеймера и деменции, написало издание NVL.

Ученые из Королевского колледжа Лондона также подтвердили, что пребывающие в длительной изоляции люди на 24% чаще устают и хуже концентрируются, сообщил «ПолитЭксперт».