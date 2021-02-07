Экспертов Michelin пригласят в Петербург

Ресторанный гид Michelin ждут в России с 2019 года. Это справочник, на который ориентируются путешественники-гурманы по всему миру. Департамент туризма Москвы уже активно работает над сотрудничеством. Однако и Петербург готов ко встрече с представителями Michelin. Правда, до принятия окончательного решения о появлении гида нужно пройти еще несколько этапов.

Петербург организовывал переговоры с представителями Michelin. В целом город готов ко встрече с ними при первой возможности, рассказал председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

«С учетом высокого уровня развития ресторанного дела рассматривается вопрос о приглашении нескольких премий, и решение будет принято совместно с рестораторами города. При этом мы находимся на связи с оргкомитетом „Красного гида“ Michelin и полностью готовы для встречи. Как только будет принято соответствующее решение — с гордостью представим самые достойные рестораны города», — заявил он.

Тем не менее из-за пандемии коронавируса пока тяжело назвать точные сроки появления Michelin. Сейчас город тратит деньги на другие нужды.

Проект нуждается в серьезной юридической проработке целого списка документов.