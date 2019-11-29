«Производитель подал заявление на регистрацию… 10 октября началась экспертиза, в декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится», — приводит агентство слова директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елены Максимкиной.

Препарат является жизненно важным лекарством для детей с эпилепсией. Его торговые наименования могут различаться в зависимости от производителя. Так непатентованное название лекарства «Клобазам», но в России препарат больше известен как «Фризиум» или «Урбанил».

В Россию доставлены 3,1 тысячи упаковок «Диазепама» Подробнее

Ситуация с «Фризиумом» получила широкий резонанс летом. Тогда женщина предприняла попытки купить его для своего ребенка через интернет из-за границы. Федеральная таможенная служба (ФТС)заявила о возбуждении уголовного дела, женщина в нем проходила как свидетель. Позже возбуждение уголовного дела отменила прокуратура.

В начале сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить свыше 26 миллионов рублей на закупку порядка 11 тысячи упаковок иностранных лекарств, необходимых детям. Полномочия по обеспечению препаратами находились у субъектов, а централизованного сбора данных о потребности в лекарствах не существовало.