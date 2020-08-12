Эксперт: женская косметика может вызвать аллергию у детей

Она пояснила, что в косметических средствах содержатся вещества, способные вызвать аллергические реакции у детей. Самые опасные из них: масла и жиры (рыбий жир, ланолин, касторовое масло, желатин), эмульгаторы (лаурил, триэтаноламин), консерванты (пропиленгликоль и формальдегид), отдушки, растительные экстракты, ферменты.

Максимова уточнила, что аллергия может возникнуть у ребенка даже из-за поцелуя мамы, у которой накрашены губы, или при вдыхании ее парфюма.

Также эксперт рассказала, что существует генетическая предрасположенность к этому заболеванию. То есть если оба родители аллергики, риск возникновения заболевания у ребенка возрастает.

Кроме того, Максимова напомнила об основных пищевых аллергенах: молоко, рыба и морепродукты, яйца, пищевые злаки, бобовые (арахис, соя), орехи. Если у ребенка обнаружилась реакция на какой-то продукт, его следует убрать из рациона на полгода-год. После этого, как правило, все проходит.