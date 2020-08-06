Эксперт заметил, что обычная страховка туриста не включает риск заражения COVID-19

Директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заметил, что обычная страховка туриста не включает риск заражения коронавирусной инфекцией.

«Стандартная страховка безусловно эту ситуацию не включает в себя и поэтому сегодня идет разговор о том, что часть страховых компаний только готовится по просьбе туристических компаний включить коронавирус в стандартную страховку», — пояснил он.

По словам специалиста, есть возможность включения такой «опции» дополнительно. Осауленко пояснил, что стоимость такого документа будет выше, пишет РИА ФАН.

Накануне Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией после закрытия перелетов из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что спрос на накопительное и инвестиционное страхование вырос за первые шесть месяцев 2020 года вдвое. Число договоров ИСЖ в рублях увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличилось почти вдвое. В долларах оно выросло на 12%. В полисы НСЖ общая сумма вложений возросла на 74%. Больше всего в ИСЖ вкладывались в мае и июне, а в НСЖ — в марте.