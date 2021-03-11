Эксперт заявил, что вакцинация «Спутником V» может спасти Европу от пандемии

Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что вакцинация «Спутником V» поможет жителям Европы справиться с пандемией, написало ИА Nation News.

Недавно гражданин Германии Штефан Хайлеман с семьей прилетел в Москву, чтобы привиться нашим препаратом, сообщило немецкое издание Focus. Он уверен, что «Спутник V» является лучшей вакциной из всех существующих в мире.

Как считает Чепурнов, в Европе может возникнуть большой интерес к российскому препарату.

«Жители Европы будут приезжать в Россию для вакцинации от коронавируса. Для РФ, с политической точки зрения, это большой плюс. Сыворотки вакцины „Спутник V“ действительно обладают нейтрализующим эффектом», — подчеркнул вирусолог.

Чепурнов добавил, что эффективность этой вакцины уже оценили ведущие научные институты многих государств. По его мнению, если наш препарат сертифицируют в ЕС, это «откроет ворота для коммуникации и развития всесторонних отношений».