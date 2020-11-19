Эксперт заявил, что электронные испарители не помогут бросить курить

По словам специалиста, в настоящий момент в моду вошли электронные сигареты, а также системы нагревания табака. Производители заявляют, что, используя это устройство, легче избавиться от вредной привычки. Как считает Хорс, это просто еще один способ подачи никотина в организм.

«С помощью употребления наркотика нельзя бросить наркотик. Это можно сделать в результате только полного воздержания от него после прохождения ломки, которая возникает, когда в организм прекращается подача никотина», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что человек должен зафиксировать, как именно зависимость заставляет его курить. Тем, кто решил распрощаться с привычкой, специалист посоветовал использовать метод медленного курения.

Ранее профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Андрей Демин рассказал, что курение отрицательно сказывается на течении коронавируса. Из-за вредной привычки резерв человеческого организма уменьшается. Его можно восстановить, избавившись от пагубного пристрастия.