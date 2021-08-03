Эксперт ВОЗ объяснила, почему в список запрещенных для женщин профессий внесли изменения

Министерство труда РФ скорректировало список запрещенных для женщин профессий. Теперь им разрешили работать авиамеханиками, техниками по радиооборудованию, обслуживать самолеты, а частично в сфере металлообработки. Акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала, с чем связано подобное изменение.

«Скорее всего, связано с развитием техники, поэтому вывели эту профессию из списка опасных для женщин. Долгие годы медицина профессиональных заболеваний трубила, что нельзя женскому организму находиться на таких производствах, со временем все меняется: материалы, подходы, рабочие места», — пояснила специалист.

Специалист отметила, что теперь работа в сферах авиамеханики и техники не несет угрозы для здоровья женщин. Однако сфера металлообработки все еще остается опасной, так как может осложнять протекание беременности.