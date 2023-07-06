Здоровье 06 июля 2023, 12:52 Эксперт в сфере фармлогистики Власов рассказал, что неправильное хранение лекарств приводит к побочным эффектам

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Правильно хранить лекарства крайне важно, потому что иначе они могут провоцировать возникновение побочных эффектов. Об этом радиостанции Sputnik рассказал управляющий директор фармлогистического оператора NC Logistic Гарольд Власов.

Он объяснил, что нужно обязательно читать в инструкции, в каких условиях следует хранить тот или иной препарат. Большинство можно держать в шкафчике на кухне, который попадает под определение комнатной температуры и сухого теплого места. Если же нарушить условия, это скажется на качестве средства.

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«При неправильном хранении лекарственные препараты становятся менее эффективными, также у некоторых людей могут проявляться или усиливаться побочные реакции на них», — сказал эксперт.

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