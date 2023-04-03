03 апреля 2023, 13:51
Эксперт в области медицины Орач рассказал, как выявить преддиабетическое состояние
Эксперт в области медицины Орач назвал повышенную жажду признаком грядущего диабета
Приближение сахарного диабета можно выявить по нескольким симптомам. Польский эксперт в области медицины Александра Орач рассказал, на какие изменения в своем организме стоит обратить внимание. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание Interia.
По словам специалиста, о приближении диабета может говорить регулярная сильная жажда, а также частое мочеиспускание. Кроме того, такие пациенты сталкиваются с ухудшением зрения и внимания.
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Орач посоветовал регулярно посещать врача, чтобы контролировать свое состояние и не запускать диабет в случае его наличия.
Болезни
Диабет
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