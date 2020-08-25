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    25 августа 2020, 18:59

    Эксперт: у каждого своя чувствительность к тому или иному вирусу

    Артур Блянихов

    Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов рассказал порталу NEWS.ru, что реакция организма на коронавирус может быть связана с генетическими особенностями.

    ИА Nation News отметило предположение о том, что те люди, у кого коронавирус проходит бессимптомно, уже ранее могли перенести другие формы этого вируса.

    «В связи с биологическим разнообразием человека возникают разные гипотезы. У каждого своя чувствительность к тому или иному вирусу», — заметил специалист.

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