Эксперт: у каждого своя чувствительность к тому или иному вирусу

ИА Nation News отметило предположение о том, что те люди, у кого коронавирус проходит бессимптомно, уже ранее могли перенести другие формы этого вируса.

«В связи с биологическим разнообразием человека возникают разные гипотезы. У каждого своя чувствительность к тому или иному вирусу», — заметил специалист.