Эксперт: у каждого своя чувствительность к тому или иному вирусу
Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов рассказал порталу NEWS.ru, что реакция организма на коронавирус может быть связана с генетическими особенностями.
ИА Nation News отметило предположение о том, что те люди, у кого коронавирус проходит бессимптомно, уже ранее могли перенести другие формы этого вируса.
«В связи с биологическим разнообразием человека возникают разные гипотезы. У каждого своя чувствительность к тому или иному вирусу», — заметил специалист.