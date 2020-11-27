Эксперт: тунец опасен, так как в нем содержится ртуть

Он пояснил, что тяжелые металлы накапливаются в организме, и это может быть опасно. Поэтому консервы из тунца следует употреблять не чаще пары раз в месяц.

«Если делать это раз-два в месяц, это пройдет совершенно намеченным, и только положительные эмоции мы испытаем», — уточнил Гугунава.