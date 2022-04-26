Эксперт Сулименко рассказал, как во время перерыва на работе можно бороться со стрессом

Крайне важно периодически делать перерыв во время работы. Таким образом сотрудник способен увеличить уровень продуктивности, в разы меньше уставать, а также поддерживать высокую мотивацию. Проректор по учебной работе «Университета 2035» Олег Сулименко рассказал, как наиболее эффективно провести свой перерыв, передала «Вечерняя Москва».

«Перерывы можно проводить по-разному. Просмотр лент новостей в соцсетях вряд ли поможет отдохнуть от работы. А вот, например, физическая активность поможет повысить концентрацию внимания. Здоровый перекус и общение с коллегами тоже пойдут только на пользу», — пояснил специалист.

Также, по мнению специалиста, необходимо провести медитацию, если существует такая возможность. Врач подчеркнул также, что важно делать зарядку для глаз в том случае, если вы много работаете за компьютером. Кроме того, стоит потратить свой перерыв на прогулку на свежем воздухе, чтобы снизить уровень тревоги и стресса.