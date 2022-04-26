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    26 апреля 2022, 15:57

    Эксперт Сулименко рассказал, как во время перерыва на работе можно бороться со стрессом

    Арина Бобкова

    Крайне важно периодически делать перерыв во время работы. Таким образом сотрудник способен увеличить уровень продуктивности, в разы меньше уставать, а также поддерживать высокую мотивацию. Проректор по учебной работе «Университета 2035» Олег Сулименко рассказал, как наиболее эффективно провести свой перерыв, передала «Вечерняя Москва».

    Эксперт Сулименко рассказал, как во время перерыва на работе можно бороться со стрессом

    «Перерывы можно проводить по-разному. Просмотр лент новостей в соцсетях вряд ли поможет отдохнуть от работы. А вот, например, физическая активность поможет повысить концентрацию внимания. Здоровый перекус и общение с коллегами тоже пойдут только на пользу», — пояснил специалист.

    Также, по мнению специалиста, необходимо провести медитацию, если существует такая возможность. Врач подчеркнул также, что важно делать зарядку для глаз в том случае, если вы много работаете за компьютером. Кроме того, стоит потратить свой перерыв на прогулку на свежем воздухе, чтобы снизить уровень тревоги и стресса.