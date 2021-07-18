Эксперт сравнил скорость мутации гриппа и коронавируса

Остановить мутации коронавируса фактически невозможно. Однако, несмотря на появление новых штаммов, он меняется гораздо медленнее вируса гриппа. Сейчас к COVID-19 привлечено максимальное внимание, но забывать о привычном остром респираторном заболевании нельзя.

Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил ТАСС, что россиянам нельзя отказываться от вакцинации от гриппа.

«К счастью, коронавирус мутирует намного медленнее, чем грипп. А пандемии из-за последнего в нашей стране объявляются ежегодно, и множество людей прививаются от гриппа. Только в этом году, несмотря на то, что вирус гриппа выпал из новостной повестки, Роспотребнадзор планирует привить 60 миллионов россиян вакцинами от гриппа», — сказал он.

Исаев пояснил, что остановить мутацию коронавируса также нереально, как замедлить эволюцию вокруг себя. По его мнению, говорить об этом — антинаучно.

«Но в отличие от других типов вирусов, его мутации происходят достаточно медленно. Да, новые штаммы появляются постоянно. Но фактически за полтора года у коронавируса поменялись три аргинина в рецептор-связывающем домене (RBD-домене), что, по-моему мнению, смешно называть быстрой мутацией», — объяснил эксперт.

Для коронавируса важнее быстрее распространиться. Он не преследует цели убивать. Поэтому главный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов предположил, что вскоре могут появиться штаммы с ускоренной способностью к распространению.