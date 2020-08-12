Эксперт: СПЧ рассмотрит все жалобы о принудительной вакцинации
Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева рассказала, что госслужащие в дальнейшем могут подвергнуться принуждениям к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Она уточнила, что сотрудников бюджетных учреждений часто заставляют участвовать в каких-то общественных мероприятиях. Меркачева пояснила, что вакцинация — другая история, гораздо серьезнее.
«Поэтому мы как СПЧ, если будем получать подобные жалобы, будем серьезно с ними разбираться», — рассказала она.