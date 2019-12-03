Эксперт: школьники стали употреблять больше снюса

Эксперт рассказала, что больше всего подобных случаев зафиксировано в северных регионах. Ольга Ванатова считает, что одна из причин такого всплеска — слабая профилактика в школах. Второй причиной специалист назвала маркетинговые ходы табачных компаний

«Ведь производители табачной продукции изворотливы: красивые коробочки, маркетинговые технологии… Мы однозначно подключимся к решению этой проблемы. Когда в результате увозят в больницу детей с психозами — это страшно. Куда мы идем?!», — задалась вопросом Ванатова.