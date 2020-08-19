Эксперт: школьникам не нужно носить маски

Евгений Тимаков, главный врач медцентра «Лидер-медицина», инфекционист, пояснил, что ношение масок уменьшает риск распространения коронавируса. Однако он считает, что школьникам их носить не нужно, так как в их случае это бесполезно.

«Я не уверен, что ношение масок детям нужно. Они все равно переконтактируют друг с другом, маски они носят неправильно, это будет больше бутафория. Поэтому я бы рекомендовал для детей — по их желанию. Тем более учиться в маске очень тяжело. Так же и учить в маске — очень тяжело, знаю по собственному опыту», — заявил Тимаков.