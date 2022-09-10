Эксперт Шевелев заявил, что повторное заваривание чая может быть смертельно опасным | 360°

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Эксперт Шевелев заявил, что повторное заваривание чая может быть смертельно опасным

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10 сентября 2022, 00:41

Эксперт Шевелев заявил, что повторное заваривание чая может быть смертельно опасным

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Заваривание чайных пакетиков повторно может быть крайне опасным для здоровья. Такой информацией поделился автор проекта «Мой чай» Сергей Шевелев. Об этом сообщило радио kp.ru со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

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Специалист пояснил, что в мокрых чайных пакетиках могут размножаться грибки и бактерии. Кроме того, после использования в нем начинаются окислительные процессы. Если на поверхности чая во время повторного заваривания начинает образовываться пленка, это говорит о том, что процесс окисления уже начался.

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