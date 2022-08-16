Эксперт Рыжова рассказала о главных причинах переедания

Чаще всего причина переедания может быть связана не с физиологией, а с психологическим состоянием. Специалист по психологии пищевого поведения и коррекции веса, консультант по вопросам ЗОЖ-платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Юлия Рыжова рассказала, с чем может быть связано подобное поведение и как побороть переедание. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Эксперт пояснила, что проблема может быть связана с нарушением работы гипоталамуса. Этот участок мозга отвечает за насыщение, чувство голода и энергетический баланс в организме. В случае проблем мозг не понимает, что человек насытился после приема пищи.

Рыжова посоветовала обратиться к диетологу и психологу, чтобы выявить причину переедания. При этом подход к каждой конкретной ситуации должен быть индивидуальным. Медик пояснила, что процесс решения проблемы как правило отнимает существенное количество времени, по этой причине важно запастись терпением.