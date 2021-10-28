Эксперт Роспотребнадзора рассказал, насколько маски снижают риск заражения

Использование медицинских масок позволяет уменьшить риск заражения инфекциями в 1,5 раза. Об этом заявила заведующая лабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.

«Маска является действенным средством противоэпидемической защиты и позволяет остановить распространение возбудителя в обществе», — процитировало эксперта РИА «Новости».

Заведующая лабораторией рассказала, что в 26 регионах страны проводилось исследование. Специалисты проверяли 11 тысяч здоровых людей без признаков ОРВИ на наличие коронавируса и других инфекций. Оказалось, что определенное количество людей были заражены коронавирусом, но даже не знали об этом.

По словам Яцышиной, исследования показали, что использование маски на 50% уменьшает риск заражения респираторными инфекциями. Если человек надевает маску, то у него на 34% снижается вероятность подхватить коронавирус. Но защиту обеспечивают лишь медицинские маски, состоящие из трех слоев.