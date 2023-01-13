Здоровье 13 января 2023, 15:11 Эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об одновременном заражении гриппом и коронавирусом

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В России выявляют все больше случаев одновременного заражения коронавирусом и гриппом, при этом оба заболевания протекают достаточно тяжело. Об этом «Москве 24» рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, в группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом. В частности, речь идет также о пожилых и детях. Если человек заразился сразу двумя вирусами, возрастает риск развития пневмонии, к которой может потом добавиться и вторичная бактериальная.

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«Острый период болезни может продолжаться две-три недели и более, а риск летального исхода, связанный с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией, выше, чем при моноинфекции», — сообщила Наталья Пшеничная.

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Она также добавила, что лечатся COVID-19 и грипп по-разному. Поэтому важно сдать анализы и определить наличие обоих вирусов. Потому что каких-то специфических симптомов при двойном заболевании нет. Разве что болезнь протекает тяжелее и развивается быстрее. Для лечения врачи назначают комплексную терапию, направленную на каждый вирус.