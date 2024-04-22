Здоровье 22 апреля 2024, 13:52 Эксперт Роскачества Филатова призвала обращать внимание на свежесть и внешний вид мяса перед покупкой

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Свежий охлажденный кусок мяса для шашлыка имеет равномерный, глянцевый цвет. Об этом изданию NEWS.ru рассказала эксперт Роскачества Наталья Филатова.

У несвежего продукта обычно цвет жира выглядит матовым и серо-желтым. Мясо не стоит покупать, если его поверхность покрыта скользкой пленкой.

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«Разумеется, если запах вас чем-то смутил, откажитесь от покупки. Мясо должно быть сухим и упругим», — добавила Филатова.

Свиной шашлык лучше всего готовить из шейной части, для бараньего — подойдет мякоть бедра ягненка и корейка. Жирное мясо не совсем годится для шашлыка, поскольку жир лучше всего впитывает из дыма опасные вещества, пояснила эксперт.