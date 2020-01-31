Эксперт рассказала о новом виде опасных клопов

По словам эксперта, кроме привычных клопов, живущих в России, получили распространение их тропические товарищи.

«Оказалось, что в организме клопов и на покровах может быть все, что угодно. То, что многократно подтверждено — это гепатит B, но там достаточная коллекция разных возбудителей, в том числе особо опасных. Вирусов много, в том числе находят вирусы всех арбовирусных лихорадок», — рассказала она об опасности кровососущих.

Также Рославцева добавила, что не все средства от клопов достаточно эффективны, и посоветовала взять на заметку препарат «Гектор».

«Мы разработали два препарата, которые очень активно работают против клопов — на основе природного сырья диатомита. Этот препарат производится уже два года в нашей стране и называется „Гектор“», — подытожила эксперт.