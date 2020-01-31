    31 января 2020, 12:05

    Эксперт рассказала о новом виде опасных клопов

    Дарья Морозова

    Появился новый вид постельных клопов, который отличается от обычных. Сотрудник Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала, как эффективно от них избавляться. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    По словам эксперта, кроме привычных клопов, живущих в России, получили распространение их тропические товарищи.

    «Оказалось, что в организме клопов и на покровах может быть все, что угодно. То, что многократно подтверждено — это гепатит B, но там достаточная коллекция разных возбудителей, в том числе особо опасных. Вирусов много, в том числе находят вирусы всех арбовирусных лихорадок», — рассказала она об опасности кровососущих.

    Также Рославцева добавила, что не все средства от клопов достаточно эффективны, и посоветовала взять на заметку препарат «Гектор».

    «Мы разработали два препарата, которые очень активно работают против клопов — на основе природного сырья диатомита. Этот препарат производится уже два года в нашей стране и называется „Гектор“», — подытожила эксперт.