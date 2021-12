Эксперт рассказала, какие правила питания необходимо соблюдать после 50 лет

Американский эксперт в области диетологии Саманта Беш рассказала, какие напитки являются под запретом в возрасте 50 лет и старше. По ее словам, чтобы не усугублять состояние итак немолодого организма, а также не заработать инфаркт или инсульт, стоит соблюдать простые, но важные правила. Об этом написало издание Eat This, Not That.

В первую очередь, по словам диетолога, нужно пересмотреть свое отношение к алкоголю. Избыток спиртосодержащих напитков повышает уровень холестерина, превращаясь в ходе метаболизма в жировые отложения. При этом бокал хорошего красного вина раз в месяц серьезной опасности для здоровья не принесет, сообщило «Утро.ру».

Также специалист рекомендует отказаться от употребления сахара в напитках. Людям старше 50 вовсе не стоит пить обработанные соки и газировку. Подобного рода напитки повышают уровень холестерина в крови.

Диетолог отметила, что кофе, который принято считать не таким уж и полезным, на самом деле является безвредным. Однако его следует пить без сахара и сливок, которые содержат в себе насыщенные жирные кислоты. Выпивая чашку эспрессо или американо, нужно не забывать про стакан чистой питьевой воды, поскольку кофе способен вымывать жидкость из организма.