Эксперт рассказала, как правильно хранить имбирь и лимон | 360°

Здоровье 06 ноября 2022, 08:54 Эксперт рассказала, как правильно хранить имбирь и лимон Специалист МосГИК Павлова: лимон нельзя хранить с пахнущими продуктами Unsplash

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Имбирь можно хранить в холодильнике в бумажном пакете, но лучше все-таки заморозить, чтобы он дольше сохранился А лимон нельзя хранить рядом с сильно пахнущими продуктами — кожура цитрусовых восприимчива к запахам и приобретает посторонний аромат. Об этом РИА «Новости» рассказала специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Елена Павлова.

Особое внимание специалист обратила на имбирь и лимон потому, что сейчас осень — период, когда организм особенно нуждается в витаминах.

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Она посоветовала выбирать чистые, упругие плоды лимона естественной окраски, без повреждений, ушибов, не увядшие, без пятен на кожуре, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой.

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Корневища имбиря следует выбирать плотные, упругие наощупь, с гладкой кожицей. От корневищ не должно пахнуть плесенью, затхлостью или другими посторонними запахами. Допускается незначительная шероховатость отдельных участков кожицы. При надавливании не должно оставаться вмятин, при сжатии — морщинистости, на поверхности не должно быть пятен.

Ранее диетологи Маргарита Королева и Дарья Русакова рассказали, что чай с имбирем и лимоном поддерживает иммунитет и снимает симптомы простуды. Ведь они содержат витамин С, витамины группы В, кальций, железо, медь, марганец и цинк.