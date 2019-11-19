Эксперт рассказала, как бороться с плохим самочувствием из-за смены атмосферного давления

По информации РИА ФАН, специалист отметила, что организм людей с патологией сосудов особенно остро может реагировать на меняющееся атмосферное давление. Однако резкая перемена служит своеобразной тренировкой сосудов.

«Когда давление изменилось и держится более трех дней, наш организм приспособится, даже если атмосферное давление выше обычного», — пояснила Екатерина Иванова.

По словам медика, метеозависимые люди сталкиваются с плохим самочувствием в дни аномального скачка атмосферного давления. Врач посоветовала гипертоникам следовать схеме лечения и принимать прописанные лекарства. Это касается и дней, когда артериальное давление в норме. Также при перемене атмосферного давления Екатерина Иванова порекомендовала на несколько дней уменьшать количество физических нагрузок тем, кто страдает от проблем со стенками сосудов. Екатерина Иванова обратила внимание на то, что соль — это фактор риска, поэтому от нее стоит отказаться.

«Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного. Контролируйте свое состояние», — отметила медик.

Она также напомнила, что и здоровым людям важно следить за пульсом и давлением.