Эксперт рассказал, в каких ситуациях возможна принудительная госпитализация

Ильина была помещена под наблюдение. У нее было подозрение на коронавирус.

Юрист, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, профессор Алексей Старченко рассказал, в каких случаях человека могут забрать в больницу без его согласия.

Госпитализация возможна при наличии вируса в организме или контактов с кем-то из прибывших из эпидемиологического очага. Так как необходимо провести обследование и диагностику.

В случае с Аллой Ильиной, говорит юрист, появляется много вопросов.

«Во-первых, если девушка действительно представляет опасность, почему не были госпитализированы все ее контактные лица — те, кто ее привел, кто находился с ней на судебном заседании? Во-вторых, если раньше вирус не был выявлен, почему он вдруг должен обнаружиться сейчас?» — заявил Старченко.

Юрист считает, что нет медицинских оснований для принудительной госпитализации.