    17 февраля 2020, 16:46

    Эксперт рассказал, в каких ситуациях возможна принудительная госпитализация

    Анастасия Кременчугская

    Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подала иск в Петроградский суд. Она попросила разрешить принудительную госпитализацию жительницы города Аллы Ильиной. Об этом написал сайт «Вечерняя Москва».

    Ильина была помещена под наблюдение. У нее было подозрение на коронавирус.

    Юрист, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, профессор Алексей Старченко рассказал, в каких случаях человека могут забрать в больницу без его согласия.

    Госпитализация возможна при наличии вируса в организме или контактов с кем-то из прибывших из эпидемиологического очага. Так как необходимо провести обследование и диагностику.

    В случае с Аллой Ильиной, говорит юрист, появляется много вопросов.

    «Во-первых, если девушка действительно представляет опасность, почему не были госпитализированы все ее контактные лица — те, кто ее привел, кто находился с ней на судебном заседании? Во-вторых, если раньше вирус не был выявлен, почему он вдруг должен обнаружиться сейчас?» — заявил Старченко.

    Юрист считает, что нет медицинских оснований для принудительной госпитализации.