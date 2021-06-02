Эксперт рассказал, в каких местах больше шансов заразиться коронавирусом

Член общественного совета при Минздраве РФ Эрик Бровко рассказал, в каких местах больше шансов заразиться коронавирусом, сообщило радио Sputnik.

По его словам, опасность встретиться с инфицированным везде приблизительно одинаковая. Бровко развеял миф о том, что есть большая вероятность подхватить коронавирус в поликлинике.

«Понятно, что туда люди обращаются за помощью, но у нас люди болеют не только коронавирусом. Столкнуться с зараженным COVID-19 человеком можно не только в поликлинике, но и в магазине», — подчеркнул специалист.

Как уточнил эксперт, степень риска зависит не от того, как называется место, а от того, какие в нем условия. Важно обращать внимание на количество людей в закрытом помещении и время, которое там нужно находиться. Также играет большую роль соблюдение социальной дистанции и использование масок.

Ранее американские ученые определили, в каком случае защита вакцин от коронавируса работает лучше. Люди, переболевшие COVID-19, после вакцинации имеют иммунитет к новым вариантам коронавируса.