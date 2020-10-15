Эксперт рассказал, у кого в 9 раз повышен риск смерти от СОVID-19
Академик РАН, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто рассказал, у людей с каким недугом в девять раз повышен риск смерти от коронавируса, пишет РИА «Новости».
«Риск тяжелого течения увеличился более чем в семь раз у пациентов с ожирением, и почти в девять раз — риск летального исхода», — процитировал специалиста сайт ToDay News Ufa.
Помимо прочего, большая опасность осложнений возникает из-за нехватки в организме витамина D.
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