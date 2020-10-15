Эксперт рассказал, у кого в 9 раз повышен риск смерти от СОVID-19

«Риск тяжелого течения увеличился более чем в семь раз у пациентов с ожирением, и почти в девять раз — риск летального исхода», — процитировал специалиста сайт ToDay News Ufa.

Помимо прочего, большая опасность осложнений возникает из-за нехватки в организме витамина D.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, при каких болезнях кроме коронавируса и простуды у человека поднимается высокая температура.