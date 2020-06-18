Эксперт рассказал, сколько масок и одноразовых костюмов ежедневно требуется для медиков в Петербурге

По его словам, никто изначально не мог подумать, что ситуация с пандемией коронавируса окажется настолько серьезной. И уж тем более никто не подозревал, сколько средств индивидуальной защиты для медиков будет требоваться ежедневно.

«Например, сегодня в сутки Петербургу нужно 250 тысяч масок — это огромная цифра. И одноразовых костюмов — 40 тысяч в сутки. Естественно, до пандемии у города не было предпосылок хранить такое огромное количество СИЗов. Что же касается немедленного и быстрого приобретения, то это тоже оказалось сложной задачей», — поделился Софронов.

Он объяснил, что дефицит образовался из-за того, что сразу потребовалось большое количество СИЗов, а нужных производств не было. Эксперт подчеркнул, что с такой проблемой столкнулись все страны.