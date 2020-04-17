Эксперт рассказал, работают ли средства для очистки воздуха против коронавируса

По его словам, «ультрафиолет — это классическое средство стерилизации воздуха», которым «можно пользоваться, но главное — не находиться при этом в помещении». Ионизаторы «приводят к общему улучшению качества воздуха». Другие очистители, по мнению эксперта, не дадут «ощутимого эффекта», но и хуже не сделают.

Ершов уточнил, что самое главное — не полагаться только на подобные приборы. Их можно использовать лишь в качестве дополнительной меры защиты.