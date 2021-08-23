Эксперт рассказал, почему ожирение чревато осложнениями при COVID-19

Люди с лишним весом гораздо тяжелее переносят коронавирус. Таким мнением поделился врач терапевт-сомнолог, специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов. Об этом сообщила «ФедералПресс» со ссылкой на сайт Пятого канала.

По его мнению, причина осложнений заключается в том, что людям с лишним весом гораздо тяжелее дышать. Во время болезни их организм в разы меньше насыщается кислородом.

«Коронавирус поражает ткань легкого, и в результате нарушается газообмен. Это нарушение перехода кислорода из воздуха в кровь. У людей с ожирением в их обычной жизни снижено количество воздуха, которое они вдыхают, из-за избытка массы тела. Живот поджимает диафрагму, нарушается процесс дыхания», — заявил доктор.

Специалист отметил также, что у таких пациентов начинают страдать ткани и органы. Все это приводит к легочной недостаточности. В таком состоянии поддерживать жизнь человека можно только с помощью ИВЛ.

Однако терапевт отметил, что решить эту проблему вполне реально. По его словам, пациентам с ожирением необходимо обследоваться для того, чтобы обнаружить проблемы с дыханием и вылечить их с помощью специальной терапии.

«Это либо кислородная терапия, либо неинвазивная искусственная вентиляция легких во время сна. Данная методика будет полезна таким пациентам не только во время коронавируса, но и в обыденной жизни», — заключил он.