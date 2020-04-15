Эксперт рассказал об опасности повышения иммунитета

По данным телеканала «Царьград», гиперчувствительность иммунной системы может вызвать тяжелые состояния у пациентов с коронавирусом.

«Именно из-за этого в какой-то мере мы получаем увеличение числа более чувствительных людей, увеличение количества аллергий и других неадекватных иммунных состояний», — объяснил врач.