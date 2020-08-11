Эксперт рассказал об опасности некачественных банных веников

Ляхов пояснил, что веник после покупки или самостоятельного изготовления нужно замочить. Если после этого вода стала черной, значит дерево росло в каком-то грязном месте и это может быть опасно для здоровья.

«Происходит процедура всасывания. И получается, что распаренному телу грязь с веника неизбежно навредит. Это может спровоцировать высыпания и нагноения», — рассказал эксперт.

Также он назвал и другие критерии, по которым нужно выбирать веник. Во-первых, он должен быть зеленым. Еще в меру сухим, но не пересушенным. Листики не должны ломаться и сыпаться при прикосновениях и тряске. Кроме того, хороший веник должен быть ровным.

Лучше всего покупать веники в специализированных отделах, а не супермаркетах, так как там качество вызывает серьезные сомнения.

«Выбирать его нужно под себя, под размер, под руку. Кто-то берет поменьше, кто-то — крупные. У каждого свои предпочтения. Все под задачу», — заключил Ляхов.