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    11 августа 2020, 21:13

    Эксперт рассказал об опасности некачественных банных веников

    Дарья Морозова

    Основатель «Школы банного мастерства» Василий Ляхов рассказал, что веник не должен быть сделан из дерева, которое росло в грязном месте. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
    Эксперт рассказал об опасности некачественных банных веников

    Ляхов пояснил, что веник после покупки или самостоятельного изготовления нужно замочить. Если после этого вода стала черной, значит дерево росло в каком-то грязном месте и это может быть опасно для здоровья.

    «Происходит процедура всасывания. И получается, что распаренному телу грязь с веника неизбежно навредит. Это может спровоцировать высыпания и нагноения», — рассказал эксперт.

    Также он назвал и другие критерии, по которым нужно выбирать веник. Во-первых, он должен быть зеленым. Еще в меру сухим, но не пересушенным. Листики не должны ломаться и сыпаться при прикосновениях и тряске. Кроме того, хороший веник должен быть ровным.

    Лучше всего покупать веники в специализированных отделах, а не супермаркетах, так как там качество вызывает серьезные сомнения.

    «Выбирать его нужно под себя, под размер, под руку. Кто-то берет поменьше, кто-то — крупные. У каждого свои предпочтения. Все под задачу», — заключил Ляхов.

    Новости SMI.FM