Эксперт рассказал о вредных для здоровья правилах ЗОЖ

Руководитель центра персонализированной медицины многопрофильной клиники, член Международного общества междисциплинарной эстетической и антивозрастной медицины (WOSIAM) Андрей Тарасевич рассказал о популярных правилах ЗОЖ, следование которым может навредить здоровью, сообщил сайт kp.ru.

Он обратил внимание на то, каким советам по питанию следуют те, кто желают похудеть. Нередко на завтрак рекомендуют есть овсянку на воде, запивая ее смузи. Также в «диетическое» утреннее меню часто входит десерт и кофе с сахаром. По подсчетам Тарасевича, позавтракав так, человек в пять раз превышает рекомендуемую суточную потребность в сахаре.

Помимо прочего, полученные углеводы не используются мышцами, так как современный человек обычно ведет сидячий образ жизни. Специалист посоветовал физически нагружать свой организм, но не переусердствовать, по несколько часов находясь в спортзале.

«Чтобы тело получало достаточную „лечебную“ нагрузку, нужен не час утомительных упражнений в конце рабочего дня, а его равномерное наполнение физической активностью. Как это сделать? Очень просто. Нужен осознанный подход», — уточнил Тарасевич.

Он посоветовал как можно чаще ходить пешком и раз в час отрываться от работы ради несложных упражнений вроде приседаний.