Эксперт рассказал о влиянии коронавиурса на отельный бизнес

По его словам, под угрозой краха находятся не отдельные гостиницы, а весь отельный бизнес.

«Я бы не стал делить отели на большие и маленькие, проблема коснулась всех. Оценивать ущерб пока невозможно, таких данных ни у кого пока нет. Произошло обрушение рынка, пострадали те, у кого были хорошие показатели. А у кого они были и так невысокими, получили еще более плохие результаты. В феврале–марте пострадали, в основном, городские отели. Нет детских соревнований, закрыты музеи, театры», — поделился он.

Колесников рассказал, что из-за больших убытков, в скором времени придется увольнять сотрудников. Так как большая часть расходов — это зарплаты. Он также добавил, что еще месяц и наступит смерть гостиничного бизнеса.

Эксперт считает, что ситуация нормализуется, когда откроют воздушные и железные сообщения между странами.

Сообщается, что отели Москвы из-за коронавируса на сегодняшний день потеряли 210 миллионов рублей.